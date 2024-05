Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 12 ani a fost prins de politisti in timp ce conducea o masina pe o strada din localitatea dambovițeana Tetcoiu. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, mașina condusa de copil aparținea chiar tatalui acestuia. „Politistii din cadrul…

- Joi, polițiștii Biroului Autostrada A1 Deva- Nadlac au fost sesizați cu privire la faptul ca la nodul rutier A1 cu A6, km 458, ar fi avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, conducatorul autoturismului continuandu-și deplasarea pe A6 inspre municipiul Lugoj. Avand in vedere cele sesizate,…

- Un șofer de 56 de ani, baut, a fost prins de polițiști din Buftea, pe DN7, la primele ore ale dimineții. Pe numele lui a fost deschis dosar penala, sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice, potrivit mediafax.

- Politistii au pornit in sprijinul politistilor de frontiera, vehiculul fiind interceptat in localitatea Satu Nou. La data de 29 aprilie 2024, in jurul orei 3.15, politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au fost sesizati, de politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, cu privire la faptul…

- Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurala Balcauți, in timp ce desfașurau activitați specifice de control și supraveghere trafic rutier in cadrul Acțiunii Blocada, pe drumul județean 291 A de pe raza comunei Granicești, satul Balinești au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire…

- La școala nr. 1 din Afumați sunt tot mai multe cazuri de violența intre elevi, iar dascalii spun ca le este teama sa intervina pentru a-i desparți. Politistii din Ilfov au deschis o ancheta dupa ce un elev ar fi fost agresat la scoala din Afumati, el fiind lovit cu palmele peste fata de un alt baiat.Inspectoratul…

- Șofer de 44 de ani din Blaj prins BEAT la volan: Avea o alcoolemie de 0,69 mg/l Șofer de 44 de ani din Blaj prins BEAT la volan: Avea o alcoolemie de 0,69 mg/l Polițiștii din Blaj au depistat in jurul orei 00:15, 5 martie, un barbat din Blaj care conducea sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Un șofer a fost prins la volan avand o concentrație de 1,42 mg/l alcool pur in aerul expirat. IPJ Timiș a fost sesizat prin apel la 112 cu privire la faptul ca un șofer circula haotic. Polițiștii au stabilit ca acesta a provocat și un accident.