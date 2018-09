Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost raniti de mai multe focuri de arma in urma unui atac produs asupra unui grup de persoane care se aflau in gradina unei case din apropierea unei statii de metrou din vestul Londrei, informeaza BBC.

- Incidentul din judetul Dolj, unde mai multe vagoane ale unui tren de marfa incarcat cu produse petroliere au cazut de pe un viaduct, s-a produs pentru ca mecanicul de locomotiva nu a respectat semnalele luminoase de oprire, continuand sa mearga pe o linie aflata in reparatii, care nu avea sine, se arata…

- Politia municipiului Targu-Jiu a fost sesizata, duminica seara, cu privire la faptul ca, in localitatea Balesti, o femeie a impuscat-o mortal pe mama ei, dupa care s-a impuscat si ea cu aceeasi arma, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Andrei Lazar.

- O politista din Targu-Jiu si-a impuscat mortal mama, apoi s-a sinucis, in localitatea Balesti din judetul Gorj. Si fiul politistei, de numai sase luni, a fost impuscat, fiind ranit si internat la spital.

- O fetita de un an a fost impuscata in spate chiar in bratele mamei sale romance.Conform Antena3.ro, femeia spune ca a auzit o pocnitura puternica, dar nu a realizat initial ce s a intamplat. Bebelusul a fost operat de urgenta insa starea sa ramane grava, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian potrivit News.ro . Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre afirmatia…

- Imagini incredibile au fost surprinse intr-un metrou din Londra, iar protagonista este o femeie insarcinata care solicita mai multor persoane sa-i cedeze locul, insa reacțiile lor sunt de-a dreptul șocante.

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 922A, in zona localitatii Moniom, judetul Caras-Severin, din cauza deraierii unui tren care circula pe relatia Timisoara Nord – Resita Nord. Trenul a lovit un copac cazut pe calea ferata in urma unei furtuni. In…