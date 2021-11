Dupa falimentul City Insurance, Uniqa Asigurari a primit aprobarea ASF de a iesi din piata RCA. In urma acestei decizii, numarul jucatorilor RCA s-a restrans la sapte. Cele 7 companii care vor ramane pe zona RCA sunt Euroins, Allianz-Tiriac, Omniasig, Asirom, Grawe, Groupama si Generali. De ce iese Uniqa Asigurari din piata RCA? Uniqa Asigurari […] The post SOC pentru soferi: tot mai putini asiguratori de la care sa-si cumpere RCA. Inca o companie paraseste piata! first appeared on Ziarul National .