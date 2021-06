Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a anuntat joi, 17 iunie, pe Twitter ca nu va participa nici la turneul pe iarba de la Wimbledon (28 iunie-11 iulie) si nici la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august), deoarece se simte obosit, transmite CNN. ” O asemenea decizie nu este…

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, ale carui mari obiective din acest an sunt Wimbledon si Jocurile Olimpice, a confirmat ca va juca si la Roland Garros (30 mai - 13 iunie), dar inainte va disputa un singur turneu pe zgura, la Geneva, cu doua saptamani inainte de Grand Slam-ul parizian, transmite AFP.…