Șoc în PNL! Toată conducerea organizației Botoșani a fost dată afară Organizația municipala PNL Botoșani a fost dizolvata, iar președintele structurii a fost demis de Biroul Politic Județean . Decizia a fost adoptata in cadrul ședinței Biroului Politic Județean ( BPJ) al PNL Botoșani. Ședința a fost convocata de Costel Șoptica la ora 14:00. Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe puncte de discuție, inclusiv prezentarea deciziilor de campanie la nivel național și județean. Deosebit de tensionate au fost dezbaterile referitoare la demiterea președintelui Organizației Municipale a PNL Botoșani, Cristian Achiței, și la dizolvarea Biroului Municipal. In plus, membrii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

