In perioada 22 – 23 iulie 2023, Gruia Ioan Bumbu in calitate de Inalt Comisar al Uniunii Internaționale a Romilor și de Prim-ministru al Națiunii Roma, non teritoriala – Riga office, a participat la evenimentul internațional „Soarele nu apune niciodata pe diaspora indiana”, in cadrul C20. In parteneriat cu alte organizații C20, Antar Rashtriya Sahayog Parishad (ARSP)-Centrul pentru studii și relații culturale cu romii (CRSCR) a organizat un program colectiv online pentru a simboliza zicala populara conform careia "Soarele nu apune niciodata in diaspora indiana". Societatea civila 20 sau C20 este…