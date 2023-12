Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Moldova se afla sub un cer predominant noros, cu o tendința generala de vreme stabila, conform Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Se remarca absența precipitațiilor, ceea ce sugereaza o zi uscata pentru intreaga țara.

- Moldova se confrunta astazi cu o vreme predominant innorata, potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi acoperit, iar condițiile meteo vor fi marcate de absența precipitațiilor semnificative.

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, viscol si precipitatii insemnate cantitativ in judete din sudul, centrul si nord estul tarii, valabila pana duminica seara. In perioada 25 noiembrie, ora 10:00 26 noiembrie, ora 18:00, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea,…

- Vremea in Moldova se menține predominant innorata astazi, conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi acoperit, cu o tendința de racire ușoara a temperaturilor spre seara.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominanta innorata, cu posibilitatea unor ninsori slabe. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cel mai semnificativ aspect al zilei va fi scaderea temperaturilor, care vor atinge valori negative.

- Astazi, in Moldova, ne așteptam la o zi cu ploaie ușoara, potrivit datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Temperaturile vor fi destul de scazute, iar probabilitatea de precipitații va fi semnificativa pe tot parcursul zilei.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominant innorata, cu temperaturi placute pentru aceasta perioada a anului. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, nu se așteapta precipitații, deci este o zi buna pentru a petrece timpul in aer liber.

- Astazi, in Moldova, vremea va fi predominant noroasa, cu temperaturi moderate pentru aceasta perioada a anului. Conform datelor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, nu se așteapta precipitații, iar cerul va fi acoperit de nori in cea mai mare parte a zilei.