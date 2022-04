Snapchat a lansat prima dronă pentru social media, Pixy Dupa ce Snapchat a inceput sa parieze serios pe hardware, lansand perechi de ochelari, acum vine in completarea portofoliului de gadgeturi cu o drona. Se numeste Pixy si este primul produs de genul al companiei cunoscuta in ultima vreme doar ca Snap. Pixy este o drona care incape in buzunar si evident ca ea integreaza o camera. Dispozitivul vine cu 4 elice portocalii transparente montate pe un sasiu galben deschis. Are un mecanism central de control, un buton rotativ cu 4 moduri de zbor: hover, reveal, follow si orbit. Exista si un mod Favorite, unde poti prelua cate ceva din alte moduri. Dotarile… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OnePlus a lansat pe 28 aprilie un nou telefon midrange, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. El este cel mai ieftin telefon 5G lansat de OnePlus in ultima vreme si a debutat in China deocamdata, cu o camera tripla si procesorul deja consacrat Snapdragon 695. Asa cum arata si numele, el este o versiune Lite de…

- Samsung a adus in Romania cele mai noi telefoane midrange ale sale, Samsung Galaxy A33 5G si Samsung Galaxy A53 5G. Ambele au procesor Exynos 1280, impart un design similar al spatelui si au preturi destul de apropiate. Au si camera quad, iar A33 5G inaugureaza stabilizarea optica in gama A30. Hai sa…

- Vivo a dezvaluit pe 11 aprilie prima sa tableta, numita Vivo Pad. Are un ecran OLED de 11 inch, suporta stylus, are husa cu tastatura si dispune de o camera duala. Produsul a debutat alaturi de Vivo X Note, un telefon urias de 7 inch si Vivo X Fold, primul pliabil Vivo. Vivo Pad are un ecran OLED de…

- Dupa ce a inaugurat camera de 108 megapixeli in gama Galaxy A, Samsung o aduce si pe seria Galaxy M, odata cu debutul lui Samsung Galaxy M53. Acesta pare un hibrid intre Galaxy A53 si A73 , cu un pret si mai atractiv. Samsung Galaxy M53 5G pe numele sau complet, acest smartphone adopta un ecran Super…

- LG nu mai activeaza pe piata Mobile, dar ramane prolifica in alte segmente. Tocmai a anuntat doua noi laptopuri din seria LG Gram, mai precis LG Gram 16 si LG Gram 17. Modelele de anul trecut aveau procesor Intel Core Gen 11, iar cele din 2022 trec la chipseturi Intel Core Gen 12. Exista un upgrade…

- Motorola a lansat un nou telefon de buget, Moto G22, cel mai ieftin telefon al companiei din ultimele luni. Vine cu Android 12, o baterie mare, camera quad si ecran cu refresh rate destul de mare. In ciuda pretului nu face prea multe compromisuri. Telefonul soseste cu un ecran Max Vision de 6.5 inch,…

- Huawei a avut la standul sau de la MWC 2022 o sumedenie de produse noi, printre care si o premiera pentru companie: o imprimanta, numita PixLab X1. Aceasta este prima imprimanta cu HarmonyOS din lume si pare gandita pentru mediul business. Huawei a mizat in acest caz pe o conectivitate avansata si pe…

- Xiaomi a lansat un nou telefon de gaming, Redmi K50 Gaming, care primeste si o editie speciala Mercedes AMG F1. Telefonul are procesor Snapdragon 8 Gen 1, vapor chamber dual si ecran de 6.67 inch. Nu lipsesc nici butoanele de gaming laterale. E vorba despre o pereche de butoane shoulder retractabile,…