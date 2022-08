Snap renunţă să mai producă drona Pixy Seful Snap, Evan Spiegel, le-a transmis angajatilor sai ca firma va inceta sa mai produca drona Pixy. Aceasta fusese lansata in urma cu mai putin de patru luni si avea rolul de a filma si a face poze in timp de zboara in preajma utilizatorului. Vanduta cu 250 de dolari, Pixy putea decola si ateriza in palma utilizatorului, avand patru moduri de zbor. Fotografiile si filmarile realizate erau transferate automat pe Snapchat. Drona va mai fi tinuta la vanzare pana la epuizarea stocurilor, insa, nu vor mai fi produse noi exemplare. In functie de vanzari, este posibil ca Snap sa scada pretul pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

