SMS-ul care te poate lăsa fără bani în cont: „Îi pot scoate de la bancomat fără să aibă nevoie de PIN” Poșta Romana atrage atenția asupra unui val de mesaje trimise de hackeri in numele companiei, prin care oamenii se pot trezi fara bani in conturi. O noua metoda de inșelaciune este derulata de catre hackeri in Romania, iar atacatorii cibernetici folosesc numele Poștei Romane. Prin intermediul SMS-urilor ori pe e-mail, infractorii cibernetici atenteaza la conturile […] The post SMS-ul care te poate lasa fara bani in cont: „Ii pot scoate de la bancomat fara sa aiba nevoie de PIN” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

