Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, insa va mai amintiți de relația artistului cu Laura Cosoi? Cum se ințeleg cei doi acum și ce mesaj emoționant i-a transmis actrița fostului iubit și prezentatoarei de la ”Chefi la cuțite”?

- Gina Pistol și Smiley sunt pregatiți pentru pasul cel mare? Celebrul cantareț și-a pus serios fanii pe jar, dupa ce a facut o serie de dezvaluiri surprinzatoare. Partenerul frumoasei prezentatoare de la Chefi la cuțite a dezvaluit cu scurta vreme inainte de a deveni parinte ca nu exclude o eventuala…

- Inca puțin și Smiley și Gina Pistol se pregatesc sa devina ”mami” și tati”! Frumoasa prezentatoare TV și celebrul artist, schimbare de look, inainte de a deveni parinți! Cum se pregatesc pentru venirea pe lume a micuței lor?

- Bucurie mare in familia Ginei Pistol și a lui Smiley! Frumoasa vedeta mai are puțin și naște și a facut deja primele pregatiri! Care este prima hainuța pe care prezentatoarea de la Chefi la cuțite i-a cumparat-o fiicei sale? Blondina radiaza de fericire! A impartașit totul cu fanii din mediul online!

- Gina Pistol și Smiley au intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentur venirea pe lume a fetiței lor. Recent, prezentatoarea Chefi la cuțite a postat pe Instagram imagini cu mobila de bebeluș.

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți de fetița. Amenajarile sunt in toi, iar camera micuței este aproape gata. Vedeta de la Antena 1 le-a aratat fanilor de pe contul de socializare, primele imagini cu locul amenajat special pentru bebeluș.„Tocmai ce au terminat de pus tapetul in camera…

- Ediția de astazi a emisiunii ”Chefi la cuțite” a inceput in forța cu apariția incredibila a Ginei Pistol care va deveni in curand mamica. Ea a imbracat o rochie lila superba, care a atras toate privirile. Gina Pistol, in centrul atenției la ”Chefi la cuțite” Inainte de a da startul primelor preparate…

- Gina Pistol a implinit, miercuri, 9 decembrie, 40 de ani. Iubitul ei, Smiley, i-a pregatit o surpriza uriasa! Gina Pistol a ramas acasa de ziua ei, dupa trei ani de cand filmeaza reality show-ul „Asia Express”. Viitoarea mamica filmeaza pentru „Chefi la cuție” și se bucura de compania lui Smiley,...…