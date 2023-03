Stiri pe aceeasi tema

- Sambata se fac dansuri la Palatul de Cultura al Feroviarilor. Oamenii au inceput sa se adune incepand cu ora 14:00 pentru a participa la "Dialog intre generatii", un proiect socio-cultural sustinut de Primaria Chisinau.

- In Romania, majoritatea copiilor cu dizabilitați nu sunt inscriși in cadrul vreunei forme de invațamant sau merg la școli speciale, unde sunt separați de restul elevilor, potrivit datelor publicate de European Disability Expertise (EDE) in 2021.

- Situația generata de creșterea semnificativa a cazurilor de infecții respiratorii, constatata inca de la finalul anului trecut, ii preocupa pe medici. In tot acest context s-a aflat ca Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași a luat decizia de a suspenda programul de vizita al aparținatorilor –…

- Lumea este plina de locuri minunate, desprinse parca din filme. Ei bine, cum era de așteptat, in lume exista și un oraș care este cel mai ingust. Oamenii il aseamana cu decorul unui film. Iata cum arata acest oraș, dar și unde se afla, mai exact!

- Teatrul și filmul romanesc au mai pierdut un mare actor. Indragitul Mitica Popescu s-a stins la 86 de ani, in urma unui stop cardiac. Cunoscutul actor suferea de mai multe afecțiuni și era internat la secția de reanimare a Spitalului Elias.

- Anul acesta, Pavel Bartoș și Raluka sunt gazdele Protevelionului de anul acesta alaturi de care vor petrece romanii trecerea dintre ani. Spre deosebire de alți ani, cand a inregistrat o audiența spectaculoasa, anul acesta Dan Negru spune pas și renunța la numaratoarea inversa. Pavel Bartoș a vorbit…

- O mulțime de așezari pitorești impanzesc munții in jurul orașelor miniere din Valea Jiului, Hunedoara. Aici, locuiesc, din cele mai vechi timpuri, romani care s-au ocupat cu creșterea animalelor numiți „momarlani“.

- Așa traiesc sute de oameni din cartierul Drumul Taberei. Oamenii sunt nevoiți sa indure condiții inumane. In case, termometrele arata și 12 grade."Am facut igrasie. Avem termometre puse in toate camerele. Cel mai mult avem in sufragerie (arata - n.r.) 17 grade, in dormitor am avut si 14 grade", afirma…