- Olimpici, parinti si profesori fac apel la Ministerul Educatiei sa revina asupra ordinului prin care competitiile scolare sunt suspendate si in acest an scolar. Ei le cer oficialilor sa gaseasca solutii ca elevii atrasi de performanta sa nu piarda.

- Campania de testare si de carantinare desfasurata de Slovacia in ultimele doua saptamani a contrbuit semnificativ la scaderea cu mai mult de jumatate a ratei infectarilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic intr-o conferinta de presa, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Inspectoratele școlare vor elabora un plan de intervenție local pentru fiecare unitate de invațamant, pornind de la nevoile specifice, astfel incat toți copiii sa aiba acces la educație anunța Ministerul Educației printr-un comunicat de presa. In plus, fiecare inspectorat, prin intermediul CJRAE/CMBRAE,…

- In scenariul roșu, elevii ar putea susține ca teza, un eseu pe care sa il trimita online, in timp ce in scenariul galben elevii ar putea susține tezele pe rand, atunci cand revin la școala, a mai spus Luminița Barcari, secretar de stat. Legea prin care Teodorovici vrea sa salveze de la demolare terasele…

- Reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetarii au anuntat astazi ca se gandesc la variantele de sustinere a tezelor scolare, in functie de scenariul in care se vor afla unitatile de invatamant. “Cu privire la teze, trebuie sa aplicam aceeași regula pentru toata lumea, nu putem sa facem discriminari:…

- Elevii de la jumatate dintre școlile din Romania paticipa la cursuri prin rotație, unitațile școlare fiind incluse in scenariul doi, hibrid. Cei mai mulți elevi romani vin la școala in fiecare zi, dar sunt și numeroase unitați școlare in care cursurile sunt doar online, potrivit Mediafax.Potrivit…