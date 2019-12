Fostul premier slovac Robert Fico a parasit sambata congresul anual al partidului Smer (social-democrat), aflat la guvernare si pe care inca il conduce, pentru a primi ingrijiri medicale, transmite Reuters, citand presa slovaca. 'Am o foarte mare problema cu tensiunea arteriala, merg la spital', le-a spus Fico reporterilor inainte de a parasi centrul de congrese Incheba din Bratislava, dupa cum a relatat cotidianul Dennik N. Robert Fico, in varsta de 55 de ani, a fost supus unei operatii la inima in aprilie 2016. Fico a fost inculpat joi pentru rasism in urma sprijinului acordat unui fost…