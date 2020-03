Formarea unui nou guvern in Slovacia dupa alegerile legislative desfasurate sambata se anunta complicata, formatiunea conservatoare OLaNO, care a castigat scrutinul, neexcluzand posibilitatea sa imparta puterea in cadrul unei majoritati cu partidul de extrema-dreapta Sme Rodina (''Suntem o Familie''), in timp ce alianta ''Slovacia Progresista'' a presedintei liberale Zuzana Caputova a ratat intrarea in parlament, iar social-democratii din SMER se pregatesc sa intre in opozitie, consemneaza duminica agentia EFE.



Aproape doua treimi din cei 4,4 milioane…