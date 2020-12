Stiri pe aceeasi tema

- ,,Este o zi importanta pentru creștinatate, este sarbatoarea Sfantului Nicolae, … Post-ul Alexandru Oprea, candidat PMP Dambovița la Senat… ,,Romania are nevoie de o clasa politica schimbata’’ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Leul ranit care a aparut intr-un videoclip al manelistului Dani Mocanu a fost descoperit joi, 26 noiembrie, in județul Dambovița și luat cu o cușca de la locuința barbatului care avea animalul salbatic. Leul va ajunge la gradina zoologica din Targoviște, a informat Digi24. Prima imagine a fost prezentata…

- 54 de cadre didactice și 35 de elevi din Dambovița … Post-ul DAMBOVIȚA: Chiar cu invațamant online, zeci de profesori și elevi sunt infectați cu coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Legea prin care se reduce la jumatate impozitul pentru cladirile și terenurile folosite in scopuri turistice a fost promulgata miercuri de președintele Klaus Iohannis. Actul normativ promulgat de Iohannis vizeaza modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților,…

- Ministerul Muncii afirma, dupa indexarea valorii tichetelor de masa cu un ban, ca aceasta valoare este stabilita de specialisti in baza unei formule de calcul neschimbate, prevazuta de lege. „Aceasta valoare a rezultat prin inmultirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masa cu indicele…

- Curtea Constitutionala dezbate miercuri obiectia PNL legata de modificarea Legii privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Judecatorii Curtii vor discuta si sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Guvernului referitoare la modificarea legii 94/1992 privind organizarea…

- Conform unui proiect de ordin elaborat de ministrul finantelor, Florin Cițu, noi valori pentru unele tichete acordate angajatilor vor intra in vigoare incepand cu luna octombrie a acestui an, informeaza adevarul.ro. Valoarea sumei care se acorda lunar, respectiv ocazional, sub forma de tichete culturale…