- Medicamentele neutilizate și/sau expirate provenite de la populație sunt colectate de spitale publice sau private, potrivit instrucțiunilor (6226/4 aprilie a.c.) publicate recent in Monitoriul Oficial. Medicamentele – deșeuri La articolul 3 al ”Instrucțiunilor”, se precizeaza ca depunerea deșeurilor…

- Ministerul Sanatații a emis instrucțiunile privind modalitatea de gestionare a deșeurilor de medicamente neutilizate sau expirate provenite de la populație, astfel incat spitalele sa poata gestiona noul sistem.

- Ministerul Finantelor semneaza joi normele metodologice pentru implementarea programului de garantii in ceea ce priveste IMM Invest, care are un plafon de 11,5 miliarde de lei, a afirmat ministrul de resort, Marcel Bolos, la o conferinta de specialitate. Potrivit acestuia, in "foarte scurt timp"…

- Cetațenii din Sebeș pot preda medicamentele expirate și nefolosite la Spitalul din oraș. Precizarile Primariei Cetațenii din Sebeș și din localitațile limitrofe pot preda medicamentele expirate și nefolosite la Spitalul Municipal din oraș, in fiecare zi de sambata. Acestea urmeaza sa fie predate ulterior…

- Conform Legii nr. 269/2023, publicata in Monitorul Oficial Nr. 916/11.10.2023, medicamentele expirate și/sau neutilizate provenite de la populația Municipiului Sebeș și localitațile limitrofe vor fi colectate in fiecare zi de sambata, intre orele 8.00-10.00, la nivelul Spitalului Municipal Sebeș, in…

- Deputatul Monica Berescu (USR) acuza Ministerul Educatiei de dezinteres in cazul reintegrarii mamelor minore in invatamant pentru finalizarea studiilor, motivand ca exista cadrul legislativ necesar, dar ca ministerul anunta ca va finaliza normele metodologice pana in septembrie 2025.Monica…

- ■ de la 1 ianuarie 2024, Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații a fost modificata in ceea ce privește modul de colectare a medicamentelor expirate aduse de populație ■ in vechea reglementare ele trebuiau predate farmaciilor ■ noul act normativ prevede ca sa fie colecate de spitale, in locuri…

- De cateva zile presa vuiește despre cazul unui om de afaceri din Cluj. Acesta ar fi fost rapit de persoane necunoscute, care l-au agresat și i-ar fi taiat chiar și un deget. Totul ca sa obțina o parola cu care sa puna mana pe niște criptomonede. Cercetarile efectuate de polițiști arata ca de fapt a…