Ce facem cu medicamentele expirate provenite de la populație Medicamentele neutilizate și/sau expirate provenite de la populație sunt colectate de spitale publice sau private, potrivit instrucțiunilor (6226/4 aprilie a.c.) publicate recent in Monitoriul Oficial. Medicamentele – deșeuri La articolul 3 al "Instrucțiunilor", se precizeaza ca depunerea deșeurilor de medicamente se efectueaza in orice spital public sau privat, "in anumite zile și intr-un anumit interval

- Cetațenii din Sebeș pot preda medicamentele expirate și nefolosite la Spitalul din oraș. Precizarile Primariei Cetațenii din Sebeș și din localitațile limitrofe pot preda medicamentele expirate și nefolosite la Spitalul Municipal din oraș, in fiecare zi de sambata. Acestea urmeaza sa fie predate ulterior…

- ■ de la 1 ianuarie 2024, Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații a fost modificata in ceea ce privește modul de colectare a medicamentelor expirate aduse de populație ■ in vechea reglementare ele trebuiau predate farmaciilor ■ noul act normativ prevede ca sa fie colecate de spitale, in locuri…

