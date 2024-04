Este foarte important sa știm ce sa facem, atunci cand in preajma noastra se intampla un abuz. Despre abuzul fizic sau emoțional am vorbit cu psihologul Carmen Oprea de la Agenția Naționala Antidrog. ”Cand vorbim de abuzul fizic, lucrurile sunt foarte clare. Adica, este de sesizat orice autoritate competenta. In primul rand, Direcția de Asistența […] The post Ce facem, daca suntem martori la un abuz? appeared first on Puterea.ro .