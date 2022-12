In stațiunea Slanic Moldova va fi marcata, sambata, 17 decembrie, aniversarea a 100 de ani de la nașterea medicului balneolog și fost director al stațiunii dr. Romulus C. Busnea (1922-1994). Evenimentul este organizat impreuna cu Primaria orașului Slanic Moldova, este intitulat „O viața dedicata semenilor” și va avea loc in amfiteatrul Hotelului Panoramic, de la […] Articolul Slanic Moldova: Centenar dr. Romulus C. Busnea apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .