SJU: 12 pacienți confirmați Covid-19, internați, unul la ATI și două decese In data de 08.07.2020, situația pacienților confirmați Covid-19 și internați in Spitalul Județean de Urgența Valcea se prezinta in felul urmator: • La secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Valcea se afla internați 12 pacienți confirmați Covid-19: unul asimptomatic, cinci au forme ușoare ale infecției și șase prezinta forme medii. • In secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Valcea se afla internat un pacient confirmat Covid-19, ventilat mecanic. • In ultimele 48 de ore au decedat doi pacienți. Departamentul de Comunicare al Spitalului Județean de Urgența Valcea Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

