Situație îngrijorătoare în Prahova: Doar 4 paturi libere în judeţ pentru pacienţii COVID, niciunul la ATI Doar patru paturi mai sunt libere, sambata, in judetul Prahova, pentru pacientii diagnosticati cu Covid-19, niciunul dintre acestea nefiind insa la terapie intensiva, arata datele oficiale comunicate de Prefectura. Potrivit sursei citate, la nivelul judetului sunt 380 de paturi disponibile pentru persoanele infectate cu noul coronavirus, 376 fiind deja ocupate. Toate cele 26 de locuri de la terapie intensiva sunt, de asemenea, ocupate. In ultimele 24 de ore au fost confirmati cu SARS-CoV-2 un numar de 301 prahoveni, dupa o zi in care au fost efectuate 1.760 de teste. Numarul cazurilor active este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

