Situație îngrijorătoare în Italia: Țara a înregistrat un număr record de infectări după aproape șase luni Italia a inregistrat peste 2.000 de cazuri de coronavirus in 24 de ore, pentru prima oara din luna aprilie. Este pentru prima oara de la la sfarsitul lunii aprilie cand bilantul zilnic depaseste 2.000 de cazuri de imbolnaviri. Țara a raportat, joi, 2.548 de noi cazuri de infectari cu coronavirus, potrivit datelor Ministerului Sanatatii. Tot in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 24 de decese in randul pacienților cu Covid-19, fata de 19 in ziua precedent. Italia a fost una din cele mai afectate țari din Europa de pandemia de coronavirus. Țara a inregistrat cel mai mare numar al deceselor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

