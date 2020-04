Stiri pe aceeasi tema

- 301 persoane de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica au fost confirmate cu coronavirus, conform presei locale, citate de antena3.ro. Testarea a avut loc dupa ce una dintre persoanele internate a fost confirmata pozitiv. In acest moment, in acest centru medical sunt confirmate…

- Zeci de persoane internate in Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica din Sasca Mica, Suceava, au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. 600 de persoane au fost testate, insa deocamdata nu au venit rezultatele pentru toate.

- Trei angajați ai operatorului de apa-canal ACET Suceava au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Doi dintre aceștia sunt din serviciul operativ, de la canal. Directorul ACET, Ștefan Groza, a declarat ca toți trei au forme ușoare de boala și urmeaza tratament in autoizolare. Alți aproximativ 15 ...

- Epidemia afecteaza și echipele spitalelor din Prahova. Doi medici și trei asistente, la Spitalul Municipal Campina și Spitalul SanConfind Poiana Campina, au fost testați pozitiv. Alte 68 de persoane, de asemenea angajați din unitați sanitare, sunt in auto-izolare.

- Situatie critica la AJOFM Suceava. Institutia care asigura plata sucevenilor intrati in somaj tehnic are mai multi angajati infectati cu noul coronavirus. Directorul executiv al AJOFM Suceava, Mirela Adomnicai, a spus ca institutia are nevoie de personal suplimentar pentru a reusi sa faca fata valului…

- COVID-19. Conform profesorului Goddard, circa 25% dintre medici sunt in prezent indisponibili, fie pentru ca au contractat noul coronavirus, fie pentru ca un membru al familiei sau o persoana impreuna cu care locuiesc este bolnava. „In acest moment, credem ca (dintre acestia) sunt mai multi…

- Victor Costache va demisiona in plina criza, cel mai probabil simțindu-se depașit de situație, dupa ce mai mulți medici au fost infectați. Orban vrea sa-l inlocuiasca cu Nelu Tataru. Nelu Tataru a fost numit din decembrie, anul trecut, secretar de stat la Ministerul Sanatații. In 2017 a fost ales președinte…

- Conform datelor raportate catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, in prezent, un numar de 103 cadre medicale sunt Post-ul ROMANIA Covid-19: 103 cadre medicale au coronavirus. Cea mai grava situatie, la Suceava apare prima data in Gazeta Dambovitei .