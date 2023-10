Comitetul International al Crucii Rosii a cerut o de-escaladare imediata a ostilitatilor din Gaza si livrarea de ajutoare umanitare. ”Este inacceptabil ca civili nu au niciun loc sigur unde sa mearga in Gaza, in mijlocul bombardamentelor masive si cu un asediu militar nu este posibil, in prezent, nici un raspuns umanitar adecvat. Este un esec […] The post Situația umanitara din Gaza, „un eșec catastrofal pe care lumea nu trebuie sa-l tolereze”. Solicitare urgenta a Crucii Roșii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .