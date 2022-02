Situația infectărilor cu SARS CoV-2 și decesele, în BN! Vezi incidențele din fiecare localitate In ultimele 24 de ore, 153 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 1.025 teste, iar doi pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a scazut ușor la 10,92 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active s-a micșorat la 956. In același interval, 55 de persoane s-au vaccinat anti-covid cu prima doza, printre care și doi copii cu varste intre 5-11 ani. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situația epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19: • 25.983 cazuri confirmate de COVID-19; • 1.069… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, 175 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 1.096 de teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 10,18 cazuri la mia de locuitori, in timp ce numarul cazurilor active a ajuns la 877. In același interval, doar 38 de persoane s-au vaccinat…

- In ultimele 24 de ore, 301 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 730 de teste. Incidența la nivel de județ a ajuns la 8,37 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a crescut la 1.233. In același interval, doar 22 de persoane s-au vaccinat anti-covid…

- In ultimele 24 de ore, 169 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa ce au fost efectuate 986 de teste, iar trei pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a ajuns la 5,11 la mie, iar numarul cazurilor active este de 1.224. In același interval doar 64 de persoane s-au…

- In ultimele 24 de ore, 174 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu COVid-19, dupa efectuarea a 998 de teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 2,55 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a ajuns la 1011. In același interval, doar 110 persoane s-au vaccinat anti-covid…

- Inca 64 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 499 de teste. Incidența la nivel de județ a crescut la 0,47 la mie, iar numarul cazurilor active s-a majorat la 215. In același interval, doar 83 de persoane s-au vaccinat anti-covid cu prima doza. La nivelul…

- In ultimele 24 de ore, 18 persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, in urma efectuaraa a 505 teste. Incidența la nivel de județ este de 1,25 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a ajuns la 554, dintre care 59 sunt spitalizate. In același interval doar 184 de persoane…

- In ultimele 24 de ore, 23 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa efectuarea a 415 de teste, iar 6 pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a scazut la 2,11 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a ajuns la 774, dintre care 76 sunt spitalizate. In același interval…

- In ultimele 24 de ore, 41 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 494 de teste, iar patru pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a scazut la 3,01 cazuri la mia de locuitori, iar numarul cazurilor active a ajuns la 1.058, dintre care 141 sunt spitalizate.…