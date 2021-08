Situatia epidemiologica din Israel este îngrijorătoare: Primii vaccinați, dar și primii care pregătesc o nouă izolare Dupa ce a caștigat accesul timpuriu la vaccinul Pfizer/BioNTech, in schimbul datelor cu privire la modul in care serul acționeaza asupra cetațenilor, Israelul a devenit un indicator atent urmarit privind direcția in care se indreapta economiile dezvoltate puternic vaccinate. Dupa cateva luni de euforie, datele din Israel sunt ingrijoratoare. Ministerul israelian al Sanatații transmite ca eficacitatea vaccinurilor a scazut cu 30 de procente – de la 94% impotriva infectarilor asimptomatice impotriva variantei Alpha, dominante la acea vreme, pana la 64% pentru varianta Delta. Pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit companilor, a treia doza a aratat un nivel semnificativ mai ridicat al anticorpilor de neutralizare a virusului initial SARS-CoV-2, comparativ cu primele doua doze, precum si impotriva variantelor Beta si Delta. Pfizer a afirmat ca eficacitatea vaccinului sau scade in timp, citand un studiu…

- Numarul cazurilor grave de covid-19 din Israel a ajuns sa fie de peste 500, duminica, pentru prima data dupa luna martie, in contextul propagarii rapide a coronavirusului, relateaza The Times of Israel, anunța news.ro. Ministerul israelian al Sanatatii a anuntat ca 524 de pacienti sunt in…

- In timp ce Israelul a inceput vaccinarea populației sale cu o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19 pentru a face fața variantei Delta, iar in Germania este in discuție trecerea la a treia doza in cazul unor grupuri de cetațeni mai vulnerabili, Organizația Mondiala a Sanatații cheama la un moratoriu…

- Ministrul securitatii publice din Israel a anunțat luni ca țara va utiliza mesaje text si localizarea prin GPS pentru a verifica daca persoanele care se intorc din tarile cu o incidenta deosebit de mare a cazurilor de COVID-19 respecta carantina obligatorie de o saptamana, relateaza dpa, citata de Agerpres…

- Vaccinul Covid-19 al Pfizer și BioNTech o eficiența de doar 39% in Israel, unde varianta delta este tulpina dominanta, dar ofera in continuare o protecție puternica impotriva formelor severe și a spitalizarii, potrivit unui nou raport al Ministerului local al Sanatații, citat de CNBC. Valoarea,…

- „Suntem constienti de ingrijorarile cauzate de raspandirea rapida a varinatei delta„, a dat el asigurari. ”La ora actuala, se pare ca cele patru vaccinuri aprobate in Uniunea Europeana (UE) protejeaza impotriva tuturor tulpinilor care circula in Europa, inclusiv impotriva variantei delta”, a subliniat…

- „Suntem constienti de ingrijorarile cauzate de raspandirea rapida a varinatei delta„, a dat el asigurari. ”La ora actuala, se pare ca cele patru vaccinuri aprobate in Uniunea Europeana (UE) protejeaza impotriva tuturor tulpinilor care circula in Europa, inclusiv impotriva variantei delta”, a subliniat…

- Ministerul israelian al Sanatatii a constatat ca numarul mic de cazuri de inflamatie cardiaca, observate mai ales la persoane tinere vaccinate cu vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer, au probabil legatura cu vaccinarea, transmite Reuters. Pfizer a anuntat intr-un comunicat ca are cunostinta…