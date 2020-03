Situația epidemiei de coronavirus în România și în Europa azi Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi, dupa cum urmeaza: 7 in București, 3 in Brașov, 2 in Constanța, cate unul in Maramureș și Dolj. Toate persoanele nou confirmate pozitiv la COVID-19 sunt fie contacți ale unor cazuri pozitive, fie persoane aflate in carantina. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 2 ani și 57 de ani. Pe… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi,…

- Romania: 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 Foto: MApN. Pâna astazi, 18 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt…

- BULETIN DE PRESA , 18 Martie 2020, ora 18.00 Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima…

- Violeta Stoica Mama „pacientului 80”, tanarul de 26 de ani care a fost confirmat ca fiind infectat cu coronavirus, este al doilea caz inregistrat in județul Prahova. Pe de alta parte, 550 de persoane se aflau ieri in izolare la domiciliu și sub monitorizarea Direcției de Sanatate Publica Prahova, alte…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Bilanț coronavirus, 17 martie, ora 18,00! Dosar penal pentru romanul bolnav care a venit de la Madrid cu avionul. Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca…

- Romania: Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 168 #Covid-19 Vezi aici Harta cu cazurile de coronavirus din Romania facuta de Institutul National de Sanatate Publica. În contextul evoluției situației epidemiologice determinata de raspândirea COVID-19, Președintele României,…