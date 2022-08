Stiri pe aceeasi tema

- Primarul unui oras rusesc a demisionat pentru a fi numit la conducerea unei administratii instalate de Rusia in provincia Harkov din nord-estul Ucrainei, ultima dintr-o serie de astfel de numiri despre care Kievul afirma ca fac parte din incercarile Rusiei de a anexa teritorii ucrainene, relateaza…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca va discuta despre centrala nucleara Zaporojie cu presedintele rus Vladimir Putin, dupa o intrevedere cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat joi ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul, in timp ce Kievul neaga ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters.

- Germania intenționeaza sa gazduiasca o conferința internaționala, posibil in octombrie, pentru a discuta despre reconstrucția Ucrainei dupa invazia Rusiei, a declarat joi o sursa guvernamentala pentru Reuters, anunța mediafax.

- Avtovaz, cel mai mare producator auto din Rusia, a anuntat ca pregateste lansarea unei editii limitate a modelului Lada Largus, dupa ce sanctiunile occidentale impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei au dus la oprirea productiei, transmite Reuters.

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters, conform AGERPRES.…

- Uniunea Europeana lucreaza la o posibila interzicere a furnizarii de servicii cloud catre Rusia, ca parte a noilor sanctiuni impotriva Kremlinului pentru invadarea Ucrainei, a declarat miercuri un oficial UE pentru Reuters, notand ca masura este complexa din punct de vedere tehnic, transmite Reuters.…

- Fortele ruse au bombardat peste 40 de orase din regiunea Donbas, in estul Ucrainei, a declarat armata ucraineana, amenintand sa inchida ultima cale principala de scapare pentru civilii prinsi in calea invaziei lor, aflata acum in a patra luna, transmite Reuters.