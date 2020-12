Stiri pe aceeasi tema

- Fosta legenda de la Liverpool, John Barnes, sare in apararea arbitrului roman Sebastian Colțescu: „Daca ar fi fost cinci antrenori negri și un antrenor alb, atunci l-ar fi indicat cu expresia „cel alb”. Ce...

- Fostul international Ciprian Marica a postat, miercuri, un mesaj pe Facebook, in care se arata dezgustat de "modul oribil in care s-au grabit unii de aici, institutii, autoritati, cum s-ar spune, sa arunce cu piatra", dupa scandalul de rasism ce-l are la mijloc pe arbitrul Sebastian Coltescu. Ministrul…

- Meciul Paris Saint-Germain – Istanbul Basaksehir a fost intrerupt in min. 16, la scorul de 0-0, din cauza unor remarci rasiste din partea celui de-al patrulea oficial, Sebastian Coltescu, adresate lui Pierre Webo, antrenorul secund al formatiei turce. Arbitrul roman se apara și a oferit o prima reacție,…

- Cantarețul Sișu Tudor ii ia apararea arbitrului Sebastian Colețescu. Sișu este de parere ca romanul nu este vinovat pentru faptul ca ar fi folosit cuvantul „negru”. Artistul il indeamna pe Colțescu sa nu-și ceara scuze. „Sa nu iti ceri scuze Coltescule, ca nu ai de ce. #jesuiscoltescu”,…

- Cuvatul ”negru”, folosit de Sebastian Colțescu intr-un meci de Liga Campionilor pentru a-l indica pe un ofocial al Istanbul BB, a creat un imens scandal in fotbalul mondial provocand chiar reacții politice la nivel inalt. Arbitrul roman a fost atacat din toate direcțiile iar UEFA a anunțat o anchta…

- Scuze in scandalul de rasism in care a fost implicat arbitrul roman Sebastian Colțescu. A fost o neințelegere, este explicația aparuta pe un cont de Twitter atribuit arbitrului, relateaza Agerpres.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, miercuri dimineata, ca isi cere scuze, in numele sportului romanesc, pentru incidentul de la meciul PSG-Istanbul BB, in care Sebastian Coltescu este acuzat de rasism.

- Ovidiu Hațegan, centralul partidei PSG - Istanbul BB, intrerupta in minutul 16, la 0-0, dupa un scandal de rasism generat de al patrulea arbitru al jocului, Sebastian Conțescu, a oferit o prima declarație pentru Europe 1, citat de HotNews.ro.Contactat de gazetarii de la Europe1, Ovidiu Hațegan a aprecizat…