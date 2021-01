Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput deja in mai multe state. Conform topului Our World Data, țara care conduce in topul vaccinarilor anti-Covid este Israel. In aproape doua saptamani, in Israel, au fost imunizate peste 640.000 de persoane. Cele mai multe persoane au fost vaccinate in Statele…

- Din cauza apariției noii tulpini de coronavirus in Marea Britanie, mai multe state au anulat zborurile spre și dinspre aceasta țara. Acest lucru afecteaza grav transportul aerian. Directorul general de la Eurocontrol, Eamonn Brennan, spune ca, saptamana trecuta, au fost 900 de zboruri zilnice intre…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat azi autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului anti-Covid-19 realizat de compania americana Pfizer si partenerul ei german BioNTech, informeaza agerpres . Acesta este primul vaccin anti-Covid-19 aprobat de EMA, autoritatea…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech. Cand incepe vaccinarea Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania…

- Ambasadorii țarilor membre ale Uniunii Europene vor avea luni o întâlnire de criza la Bruxelles dedicata restricțiilor de calatorie cauzate de noua tulpina de coronavirus care a aparut în Regatul Unit, relateaza AFP.Mai multe țari din UE - Austria, Belgia, Franța, Germania, Irlanda,…

- Plasmafereza, "folosita prea tarziu in Romania" Foto: Arhiva/Facebook.com. În cele șapte luni de când România a autorizat colectarea de plasma de la pacienți care s-au tratat de COVID-19 și administrarea acesteia în cazurile grave, peste 600 de vieți au fost salvate, anunța…

- Datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat) arata ca productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si a inregistrat o crestere zero in Uniunea Europeana in septembrie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul relaxarii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus…

- Potrivit surselor citate, se ia in calcul redeschiderea pentru inceput a gradinițelor și a invațamantului primar (clasele pregatitoare – IV-a). De asemenea, aceleasi surse precizeaza ca se lucreaza la scenarii de redeschidere treptata a școlilor in toata țara, fara a se ține cont de rata de incidența…