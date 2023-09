Sistemul imunitar și regula trei de opt Sezonul rece vine cu raceali, cu gripa, cu bacterii, cu virusuri… Pentru a ține sub control acești invadatori, avem nevoie de un sistem imunitar puternic. Mai intai trebuie sa știm ca 70% din sistemul nostru imunitar se afla in intestin. De aici recomandarea unei cure de probiotice pentru a consolida mucoasa intestinala, inainte de intensificarea circulației virusurilor de sezon. Aceasta cura este indicata mai ales persoanelor in varsta sau expuse unui stres intens, copiilor și bolnavilor cronici. Un recent studiu arata ca aportul zilnic de lactobacili, timp de 12 saptamani, contribuie la reducerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

