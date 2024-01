Sistemul energetic din Republica Moldova nu ar mai risca un nou „blackout”

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova și Ucraina au aderat la coridorul vertical de transport a gazelor naturale, din care fac parte in prezent Grecia, Bulgaria, Romania și Ungaria. Memorandumul de ințelegere in acest sens a fost semnat de catre Vestmoldtransgaz, operatorul de sistem de gaze naturale din Republica Moldova,…

- Republica Moldova si Romania vor incepe negocierile pentru realizarea proiectului de interconectare a retelelor de energie electrica, pe Linia Suceava – Balți. Guvernul de la Chisinau a aprobat astazi proiectul și componenta echipei de negociatori, transmite Noi.md cu referire la tvrmoldova.md. Victor…

- Vadim Ceban a declarat joi, intr-un interviu la televiziunea Vocea Basarabiei, ca Moldova ar prefera ca acest contract sa fie reinnoit, dar compania sa, Moldovagaz, este in orice caz pregatita sa preia controlul tranzitului de gaze prin Ucraina catre Moldova si mai departe catre alte tari europene.…

- Republica Moldova este cel mai bine pregatita din „toata istoria noastra” pentru a infrunta sezonul rece, da asigurari ministrul Energiei, potrivit caruia avem stocuri suficiente de gaze pina la finalul lunii februarie. Totuși, Victor Parlicov ne indeamna sa economisim, pentru a utiliza astfel rațional…

- In pragul unei noi ierni, Deutsche Welle a discutat cu ministrul energiei de la Chișinau, Victor Parlicov, despre lecția razboiului energetic și despre cum s-a schimbat situația in acest sector.Acum un an, Republica Moldova, la fel ca și intreaga Europa, intra intr-un adevarat razboi energetic cu…

- Anual, cheltuielile pentru incalzirea cladirii Guvernului și asigurarea acesteia cu energie electrica se ridica la aproximativ 2 milioane de euro, a anunțat ministrul Energiei, Victor Parlicov. Autoritațile cauta investiții pentru a reduce costurile și a face din acest edificiu un model de eficiența…

- Romania vrea sa aprovizioneze cu gaze naturale Republica Moldova și Ucraina, daca vor avea probleme de alimentare in sezonul rece. Anunțul a fost facut de catre ministrul Energiei, in contextul in care depozitele de gaze ale țarii noastre sunt suprapline.

