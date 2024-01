Sistemul e-Factura s-a modifcat. Ce schimbări sunt Ministerul Finantelor anunta ca de la 1 ianuarie 2024 si pana in prezent, s-au efectuat o serie de corectii sistemului e-Factura. Din 16 ianuarie sistemul nu mai permite introducerea facturilor duplicat și se lucreaza la posibilitatea de a trimite facturi in numele furnizorului (autofacturarea). 10 milioane de facturi au fost inregistrate cu succes in sistemul […] The post Sistemul e-Factura s-a modifcat. Ce schimbari sunt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor anunta ca de la 1 ianuarie 2024 si pana in prezent, s-au efectuat o serie de corectii sistemului e-Factura. Din 16 ianuarie sistemul nu mai permite introducerea facturilor duplicat și se lucreaza la posibilitatea de a trimite facturi in numele furnizorului (autofacturarea). 10…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a criticat, sambata, intr-o conferinta de presa, institutii din subordinea ministerului care ”se lauda” cu planurile pe care le-au realizat, dand exemplu, in acest sens, Autoritatea Vamala Romana. ”Dupa Boboteaza voi iesi public si voi cere domnului prim-ministru…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorul Corina Corbu, a avut, joi, o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, pentru eliminarea articolului din OUG care prevede emiterea unor titluri de plata care se vor rascumpara de catre Ministerul Finantelor, esalonat pe o perioada de 7 ani,…

- Luna aceasta vor fi date, de catre Casele județene de Pensii, cupoanele de reducere pentru transport, pentru pensionari. Conform legii, pensionarii beneficiaza de o reducere cu 50% a transportului, iar de anul viitor vor fi operate cateva schimbari. Pensionarii beneficiaza de 50% reducere la calatoria…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 56,46 miliarde lei, respectiv 3,55% din PIB fata de deficitul de 41,70 miliarde lei, respectiv 2,96% din PIB aferent primelor noua luni ale anului 2022, anunta Ministerul Finantelor. ”Executia bugetului…

- Angajații caselor județene de pensii, instituții din subordinea Ministerului Muncii, protesteaza marți pentru creșterea salariilor. Ei sunt nemulțumiți ca marirea salariilor a fost aprobata de guvern doar pentru funcționarii din Ministerul Finanțelor. Salariații Casei Județene de pensii Dolj au ieșit…

- Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului,…

- Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului,…