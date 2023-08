Fluidizarea traficului la intrarea in Portul Constanța este pe cale sa devina realitate. Sistemul la care au apelat autoritațile este propus chiar de catre fermieri și este in probe timp de doua saptamani Șoferii care transporta cereale spera sa scape astfel de cozile kilometrice de pe autostrada de pana acum. „Sistemul e-ticketing se folosește deja, doua saptamani este in probe, dupa care se incearca implementarea lui. Aceasta inseamna ca nu mai intri in port decat pe baza tichetului solicitat online cu 48 de ore inainte și ai 4 – 6 ore timp de descarcare. S-ar putea sa fluidizeze și sa nu mai…