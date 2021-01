Stiri pe aceeasi tema

- Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Blandiana: Primaria solicita acordul din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Inființare rețea inteligenta de distribuție…

- Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Șpring: Primaria solicita acordul din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Inființare rețea inteligența de distribuție…

- Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Inființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale in comuna Roșia de Secaș, județul Alba”. In vederea inființarii distribuției de gaze naturale in comuna…

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Garbova: Unda verde din partea APM Alba APM Alba a dat unda verde pentru inființarea sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Garbova, județul Alba. Se propune infiintarea conductei de distribuție presiune…

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Pianu: Unda verde din partea APM Alba Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Pianu: Unda verde din partea APM Alba APM Alba a dat unda verde pentru inființarea sistemului inteligent de distribuție a gazelor…

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Cergau: Unda verde din partea APM Alba APM Alba a dat unda verde pentru inființarea sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Cergau, satele Cergau Mare, Cergau Mic și Lupu, in comuna Valea Lunga, sat…

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Pianu: Primaria solicita acordul din partea APM Alba Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Pianu: Primaria solicita acordul din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunța publicul interesat…

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Cergau: Primaria solicita acordul din partea APM Alba Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Cergau: Primaria solicita acordul din partea APM Alba Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunța publicul…