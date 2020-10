Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana intentioneaza sa impuna sanctiuni economice pentru 31 de inalti oficiali din Belarus, inclusiv pentru ministrul de Interne al tarii, pana la jumatatea lunii septembrie, au declarat trei diplomati ai UE.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a promulgat duminica un decret de formare a unui nou guvern, in care cele mai importante portofolii raman neschimbate, la cateva zile dupa ce l-a numit premier pe Hussein Arnous, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Decretul publicat de mass-media sociale ale…

- Statele Unite au impus miercuri noi sanctiuni pentru a taia fondurile pentru guvernul preedintelui sirian Bashar al-Assad, avertizand ca oricine face afaceri cu Damascul risca sa fie inclus pe lista neagra, transmite Reuters.Citește și: DOCUMENT integral - Hotararea de Guvern cu noile restricții…

- Statele Unite ale Americii (SUA) l-au inclus miercuri pe lista neagra pe fiul cel mare al presedintelui sirian Bashar al-Assad, Hafez, in varsta de 18 ani, in cadrul unei noi serii de sanctiuni impotriva Damascului, a anuntat seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Statele Unite au denuntat luni ca fiind "trucate" alegerile legislative organizate duminica in Siria, apreciind ca unicul lor scop a fost acela de a "conferi o legitimitate falsa" regimului presedintelui Bashar al-Assad, transmite AFP. Aceasta este a treia alegere parlamentara de la inceputul, in 2011,…

- Sirienii voteaza astazi componența noului parlament, intr-o tara distrusa de razboi si in plina criza economica, in care președintele Bashar al-Assad (foto) si-a consolidat puterea in cea mai mare parte...

