Statele Unite au avertizat luni ca Rusia risca sa puna in pericol speranta unor relatii mai constructive intre cele doua tari daca isi va folosi dreptul de veto la ONU pentru a impiedica mentinerea singurului acces umanitar transfrontalier in Siria, transmite AFP.



In vigoare din 2014, autorizatia transfrontaliera ce permite acordarea ajutorului umanitar sirienilor fara aprobarea Damascului se refera la un singur punct de trecere, cel de la Bab al-Hawa (nord-vest), prin Turcia, care deserveste regiunea rebela din Idleb, unde traiesc aproximativ trei milioane de persoane.



