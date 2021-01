Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise in urma unui atac cu rachete atribuit Israelului care a vizat depozite de armament ale unor grupuri proiraniene, in vestul Siriei, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), conform cotidianului Haaretz.

- Saisprezece persoane, printre care doi civili si trei soldati turci, au murit joi, in nord-estul Siriei, in explozia unei masini-capcana la un punct de control din localitatea frontaliera Ras al-Ain, sub control turc, relateaza un ONG citat de AFP, potrivit Agerpres. Celelalte 11 persoane…

- Cel putin 110 civili au fost ucisi intr-un atac comis in nord-estul Nigeriei de grupul islamist Boko Haram, afiliat retelei teroriste Stat Islamic, conform Agentiei France-Presse si cotidianului Le Figaro preluat de mediafax. Citește și: Adrian Streinu-Cercel: ‘Este total scapata de sub control!…

- Cel putin 19 militanti proiranieni au fost ucisi in raiduri aeriene atribuite Israelului efectuate in estul Siriei, anunta organizatia Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), conform Agentiei France-Presse si site-ului Ynetnews.com.

- ​Doua atacuri din partea Israelului au fost înregistrate marti seara în sudul Siriei si în apropiere de Damasc, informeaza miercuri agentia oficiala de stiri siriana Sana, transmit AFP si Reuters.Aceste atacuri, care de obicei sunt raiduri aeriene, au avut loc în apropierea…

- Patru persoane au fost ucise și mai multe ranite în atacul terorist de luni noaptea, din Viena. Atacatorul a fost ucis de forțele de ordine. Alte 14 persoane au fost reținute și audiate în acest caz. Martorii descriu momentele de groaza prin care au trecut.Citește întreaga…

- Atacul cu drona a avut loc pe 22 octombrie la Idlib, in nord-vestul Siriei, ultimul mare bastion al rebelilor, controlat de gruparea Hayat Tahrir al-Sham, condusa de un fost lider Al-Qaeda, scrie Daily Mail, citat de Stirile Pro TV. 17 jihadisti au fost ucisi, 7 dintre acestia fiind importanti lideri…

- Paisprezece jihadisti - inclusiv sase comandanti - au fost ucisi in nord-vestul Siriei, intr-un atac cu o drona neidentificata, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP, potrivit news.ro.Atacul a vizat o adunare jihadista in satul Jakara, in regiunea Salqin,…