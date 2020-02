Siria: Opt organizaţii de ajutor umanitar cer un armistiţiu imediat Opt organizatii de ajutor umanitar au facut apel miercuri la un armistitiu imediat in nord-vestul Siriei, unde confruntarile au dus la stramutarea a sute de mii de persoane in doua luni, relateaza AFP. Sustinut de aviatia rusa, regimul sirian desfasoara de mai multe saptamani o ofensiva impotriva rebelilor si jihadistilor, care i-a permis sa recucereasca mai multe orase si sate in provincia Idleb si in imprejurimile sale, ignorand armistitiile ramase litera moarta. Aproximativ 520.000 de persoane au fost stramutate de la 1 decembrie din cauza ostilitatilor, a anuntat marti ONU. Cele opt organizatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

