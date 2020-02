Kurzii din Siria au reiterat duminica faptul ca au nevoie de ajutor international juridic pentru a-i judeca pe miile de combatanti jihadisti ai gruparii Statul Islamic (SI), printre care si occidentali, detinuti in nord-estul tarii, relateaza AFP. La aproape un an dupa ce au proclamat in martie 2019 eradicarea "califatului" SI in Siria, fortele kurde au in detentie in prezent circa 12.000 de jihadisti: sirieni, irakieni, dar si 2.500 pana la 3.000 de straini originari din circa 50 de tari. Dupa ce kurzii au cerut initial trimiterea in tarile lor de origine a combatantilor straini, ei s-au resemnat…