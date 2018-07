Stiri pe aceeasi tema

- 'In acest an, din cauza mentinerii amenintarii teroriste in Siria, navele noastre echipate cu rachete de croaziera 'Kalibr' vor patrula in permanenta in Marea Mediterana', a declarat Putin, adaugand ca, in general, pentru acest an sunt planificate 102 marsuri (de antrenament) ale navelor si submarinelor…

- Khaled a primit o invitație speciala. Șase barbați au fost obligați sa se prezinte la un aeroport din Alep, in nord-vestul Siriei, unde un instructor francez ii invața sa ucida cu pistoale, arme silențioase și puști de lunetist. Ei au invațat sa omoare metodic, luand prizonieri ca victime.“De…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB, fostul KGB) a anuntat vineri ca a dejucat un plan al organizatiei Statul Islamic (SI) privind comiterea unei serii de atacuri de mare amploare in zona Moscovei, unde se vor desfasura meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din vara acestui an, relateaza…

- Pentru ca lucrurile nu erau suficient de complicate in Siria, la lista combatanților impotriva regimului de la Damasc s-a mai adaugat un nume. Este vorba despre «Revolutionary Command Army», o miliție antrenata in Iordania de catre militari norvegieni sa lupte impotriva Daesh (Statul Islamic). Conform…

- Fosta "capitala" a Statului Islamic in nordul Siriei, Raqqa a fost cucerita in 2017 de o coalitie formata din combatanti kurzi si arabi, sustinuta de Washington.Cincizeci de cadavre au fost scoase din groapa in care s-ar afla intre 150 si 200, atat civili, cat si jihadisti, a declarat Abdallah…

- Zeci de cadavre, jihadisti, dar si civili, au fost gasite intr-o groapa comuna in orasul Raqqa, fost bastion in Siria al gruparii Statul Islamic (SI), a anuntat sambata un oficial local, relateaza AFP. Fosta "capitala" de facto a SI din nordul Siriei, Raqqa a fost cucerita in octombrie 2017 de o coalitie…

- Zeci de cadavre, jihadisti, dar si civili, au fost gasite intr-o groapa comuna in orasul Raqqa, fost bastion in Siria al gruparii Statul Islamic (SI), a anuntat sambata un oficial local, relateaza AFP. Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD…

- Statul Islamic din Siria a fost invins complet, a anuntat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit rt.com. Cu toate acestea, exista riscul potential al unor eventuale atacri in mai multe regiuni de pe glob, a mai spus liderul de la Kremlin. "In ciuda infrangerilor armate, aceasta…