Stiri pe aceeasi tema

- Jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), inconjurati in ultima enclava din sudul Damascului de fortele regimului sirian, au inceput sa fie evacuati duminica spre zona desertica din Siria, in urma unui acord de retragere, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), desi presa de…

- O incetare a focului intre regimul sirian si gruparea Stat Islamic a intrat in vigoare sambata in sudul Damascului, unde sunt grupati ultimii jihadisti, in vederea unui acord de evacuare, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad a lansat…

- Cel putin 14 combatanti, dintre care iranieni, au fost ucisi in lovitura ce a vizat luni dimineata devreme o baza militara a regimului in centrul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Originea atacului asupra aeroportului militar T-4, cunoscut si sub…

- Regimul sirian controleaza de acum 90% din ultimul fief rebel de la portile Damascului, in Ghouta de Est, dupa mai bine de o luna de bombardamente sangeroase si semnarea cu doua grupari insurgente a unor acorduri de evacuare, transmite AFP preluat de agerpres. "Ultimul convoi pleaca din Harasta…

- Regimul sirian controleaza de acum 90% din ultimul fief rebel de la portile Damascului, in Ghouta de Est, dupa mai bine de o luna de bombardamente sangeroase si semnarea cu doua grupari insurgente a unor acorduri de evacuare, transmite AFP. "Ultimul convoi pleaca din Harasta spre nordul Siriei (...),…

- ISIS a ocupat un cartier al Damascului, miercuri, in urma ofensivei in timpul careia cel puțin 62 de combatanți ai fortelor proguvernamentale și-au pierdut viața, scrie AFP citand Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Deși gruparea terorista Stat Islamic a fost invinsa in Siria și nu…

- Gruparea SI a fost invinsa in Siria, insa isi mentine prezenta la periferia Damascului si a reusit luni sa patrunda intr-un cartier din sudul capitalei, Qadam, dupa ce s-a luptat cu fortele proguvernamentale, potrivit OSDO.Organizatia ultra-radicala controleaza mai putin de 5% din teritoriul…

- UPDATE: Un convoi cu ajutoare umanitare a reusit luni sa ajunga in enclava siriana Ghouta orientala, pentru prima data dupa inceputul sangeroasei ofensive a fortelor guvernamentale, acum doua saptamani. O mare parte din articolele medicale de prima necesitate nu au reusit insa sa treaca de controalele…