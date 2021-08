Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL si seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca nu este de acord cu "nicio alta remaniere", mentionand ca nimeni nu contesta atributul constitutional al premierului, insa considera ca este necesara o discutie si o evaluare obiectiva a activitatii ministrilor, potrivit…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a primit joi mandatul de a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmite Reuters. In cazul in care Lofven va reusi sa formeze un nou executiv, votul in parlament (Riksdag) ar…

- Presedintele interimar al PNL Neamt, senatorul Eugen Tapu-Nazare, a transmis luni ca il sustine pe premierul Florin Citu pentru sefia Partidului National Liberal, conform unui comunicat de presa remis Agerpres. Pentru conducerea filialei, presedintele interimar a transmis ca il sustine pe prefectul…

- BOCȘA – Președintele PNL, Ludovic Orban, și liderul PNL Caraș-Severin, Marcel Vela, și-au declarat susținerea pentru Sorin Perian, candidat liberalilor la apropiatele alegeri pentru Primaria Bocșa. Orban i-a promis lui Perian ca va avea ușile deschise la Guvern și ca il va sprijini sa puna in aplicare…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie. L-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare. Potrivit Reuters, convocarea anticipatelor a rezultat in urma…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a mandatat miercuri seara pe liderul opozitiei Yair Lapid sa incerce sa formeze un nou guvern, dupa ce premierul Benjamin Netanyahu a esuat in acest demers, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, nu a reusit nici miercuri sa formeze un guvern in termenul prevazut de lege, deschizand calea opozantilor sai care urmaresc sa il inlature de la putere, transmite AFP.