Siria: Alegeri prezidenţiale la 26 mai, anunţă parlamentul Alegerile prezidentiale din Siria vor avea loc la 26 mai, a anuntat duminica presedintele parlamentului, fiind vorba de al doilea astfel de scrutin de cand, in urma cu zece ani, a inceput razboiul care a ravasit aceasta tara condusa de Bashar al-Assad, relateaza AFP. In varsta de 55 de ani, Assad, care i-a succedat in functie tatalui sau Hafez, la moarta acestuia in 2000, a fost reales in 2007 si 2017 pentru cate un mandat de sapte ani si este considerat favorit la acest nou scrutin si la obtinerea celui de-al patrulea mandat, in absenta unei concurente serioase. Data alegerilor a fost fixata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Biden afirma ca va candida pentru al doilea mandat la alegerile prezidentiale din 2024. Anuntul a fost facut in prima sa conferinta de presa la Casa Alba, in care s-a referit si la planul retragerii trupelor americane din Afganistan.

- Joe Biden iși propune sa candideze pentru al doilea mandat in 2024. Informația a fost confirmata chiar de acesta in cadrul unei conferințe. Asta in condițiile in care presa americana scria ca acesta ar urma sa se retraga in 2025. „Raspunsul este da, intentionez sa candidez pentru al doilea mandat. Așteptarea…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca trebuie sa ia foarte in serios o candidatura la presedintia Romaniei. „E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata…

- Ludovic Orban nu exclude sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024. „E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt conștient de faptul ca odata inscris in lupta pentru un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…

- Trei militari ruși au fost uciși marți în apropierea orașului Kaluga de declanșarea accidentala a scaunelor ejectoare ale unui bombardier strategic Tupolev-22M3, relateaza AFP și Reuters citând agențiile de presa ruse.„În 23 martie, în timpul pregatirilor de la…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan spune ca nu-și pune problema sa candideze la alegerile prezidențiale din 2024 pentru ca iși dorește un nou mandat de primar. „Sunt asa de multe restante pe care Bucurestiul le are si asa de multe lucruri de facut in orasul asta ca nu am alte ganduri. Imi doresc…