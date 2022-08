Stiri pe aceeasi tema

- SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, anunța incheierea unui nou parteneriat cu producatorul de lacuri și vopsele, Policolor – Orgachim, pentru distribuția de produse in Romania. Astfel, SIPEX iși largește distribuția cu produsele Policolor – Orgachim:…

Rompetrol Rafinare a inregistrat, in perioada ianuarie - iunie 2022, o cifra de afaceri bruta de aproape 3 miliarde de dolari, un profit operational (EBITDA) de circa 174,392 milioane de dolari si un rezultat net pozitiv de 58,39 milioane de dolari.

Cifra de afaceri neta a companiei a urcat cu aproape 39%, la 131,66 milioane lei, de la 94,84 milioane lei in prima parte a anului trecut. Compania a transportat in primele sase luni o cantitate de 4,36 milioane tone de titei, benzina, motorina, pacura si produse chimice, cu 47% mai mult decat in perioada…

- Firma germana de biotehnologie BioNTech, care impreuna cu gigantul american Pfizer a dezvoltat primul vaccin impotriva COVID-19, a raportat luni o crestere de 30,1% a cifrei de afaceri in primul semestru, pana la 9,57 miliarde de euro, transmite DPA.

- Producatorul de fotolii si canapele Italsofa Romania, subsidiara locala a grupului italian Natuzzi, a raportat pentru 2021 o cifra de afaceri de 296,4 mil. lei (60,2 mil. euro), in crestere cu 23% fata de anul anterior, potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finantelor. Compania a avut…

Grupul Orange Romania, liderul pietei locale de telecom, a realizat in primul semestru din 2022 o cifra de afaceri consolidata de 766 milioane euro, fata de 532 milioane de euro in aceeasi perioada a anului 2021, arata raportul financiar al companiei.

- NTT DATA Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de IT din țara, parte a concernului nipon NTT DATA, continua sa creasca de la an la an. Compania a raportat pentru anul financiar 2021 o cifra de afaceri de 86 de milioane de euro, in crestere cu aproape 15% fata de anul precedent.

Compania de curierat Cargus a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri de 450 de milioane de lei si un nivel constant al volumelor livrate, acelasi trend ca in anul precedent, iar pentru acest an estimeaza o crestere cu 20% a volumelor de livrari.