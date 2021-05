Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au reținut trei persoane, in noaptea de marți, 25 mai, spre miercuri, 26 mai, considerate vinovate de caderea de la inalțime a cabinei de teleferic in Italia, in urma careia 14 oameni au murit, duminica, 23 mai, relateaza Digi24, care citeaza presa din Italia. Potrivit sursei menționate,…

- Singurul supraviețuitor al accidentului de teleferic din Italia, copilul de 5 ani, se trezește. Prognosticul medicilor ramane rezervat. Copilul și-a pierdut tatal, mama, frațiorul de 2 ani și pe strabunicii materni. Incepe procesul de trezire a lui Eitan Moshe Biran, in varsta de 5 ani, singurul…

- Trei persoane au fost arestate, in noaptea de marți spre miercuri, in dosarul tragediei din Italia, in urma careia au murit 14 oameni. Masura a fost luata dupa ore de audieri despre cauza care a dus la caderea de la inalțime a cabinei de teleferic. Fotografiile realizate la locul accidentului arata…

- Primele estimari ale anchetei accidentului de teleferic din Italia arata ca un cablu s-a rupt, dar nu ar fi funcționat nici frana de urgența a telecabinei. Intre timp, starea singurului copil care a supraviețuit accidentului este critica, dar medicii spun ca spera in refacerea sa.