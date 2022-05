Stiri pe aceeasi tema

- „Rusia a uitat tot ce era important pentru invingatorii celui de-Al Doilea Razboi Mondial”, a acuzat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in ajunul comemorarilor din Rusia, de la 9 mai, care sarbatoresc victoria asupra Germaniei naziste. Volodimir Zelenski a criticat vehement intr-un…

- Armata rusa efectueaza repetiții pentru parada de luni, 9, mai cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial. In plin razboi cu Ucraina, parada de luni este vazuta de observatorii internaționali drept un moment in care Vladimir Putin vrea sa transmita un…

- Operatiunea de retinere a lui Medvedciuk in Ucraina a durat aproximativ o luna, a declarat seful SBU. FSB al Federației Ruse a incercat sa-l scoata din Ucraina pe adjunctul poporului fugar și nașul președintelui rus Vladimir Putin Viktor Medvedciuk – mai intai in Transnistria, apoi la Moscova. Angajații…

- Rușii petrec la un concert colosal la Moscova, in timp ce Putin omoara civili pe capete in Ucraina. Presedintele rus a ajuns pe scena stadionului Luzhniki din Moscova la sarbatorirea a 8 ani de la anexarea Crimeei și chiar a citat din Biblie.

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Potrivit sursei, unele grupuri ar urma sa organizeze incendieri și jafuri pentru a amplifica panica și a concentra atenția autoritaților pe stabilizarea situației siguranței publice.In același timp, ar urma sa fie atacate cibernetic autoritațile publice și a alte site-uri vitale din Ucraina, scrie hotnews.ro.…

- Fortele ruse au tras rachete in mai multe orase ucrainene si au debarcat trupe pe coasta de sud a acesteia, au anuntat oficiali si mass-media, dupa ce Putin a autorizat ceea ce el a numit o operatiune militara speciala in est. Pana la ora 07: 20 GMT (09:20 ora Romaniei), rubla era cu 8% mai slaba fata…

- Serviciile secrete occidentale au estimat ca fostul parlamentar ucrainean Oleg Țariov ar putea, cu ajutorul unui complot al Kremlinului, fi plasat in fruntea unui guvern-marioneta la Kiev, in cadrul unei invazii ruse in Ucraina. In timp ce Oleg Țariov a precizat ca și-a petrecut ultimul weekend in Crimeea,…