Cantareața Sinead O'Connor a fost internata in spital, la o saptamana dupa ce fiul ei de 17 ani s-a sinucis, potrivit CNN. Cantareața cunoscuta pentru interpretarea melodiei „Nothing Compares 2 U" și-a anunțat fanii joi noapte ca se indrepta catre spital pentru a primi ajutor medical, dupa ce a distribuit pe Twitter mesaje ca planuiește sa-și ia […]