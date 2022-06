Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sindicate europene ale insoțitorilor de bord ai companiei Ryanair solicita greve la sfarșitul saptamanii viitoare in Franța, Spania, Belgia, Italia și Portugalia, in contextul in care compania aeriana irlandeza low-cost incepe in forța sezonul de vara. Sindicatul francez al insoțitorilor de…

- Sindicatele personalului navigant al Ryanair au emis preavize de greva in Belgia, Franța și in alte cateva țari europene, incepand din acest weekend, pentru a protesta fața de condițiile de munca și de salarizare. O greva ar urma sa perturbe zborurile companiei irlandeze low-cost in Portugalia și Belgia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca inspre si dinspre Spania, ca in in perioada 24 iunie-2 iulie ar putea exista blocaje majore ale curselor aeriene operate de compania RYANAIR , dupa ce mai multe organizatii sindicale…

- Peste 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in cel puțin 12 țari, iar alte 50 de cazuri suspecte sint investigate, noteaza BBC. Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca numarul de infectari ar putea crește. Potrivit sursei citate, cazurile de infectare au fost confirmate in noua…

- Variola maimuței incepe sa se raspandeasca tot mai mult. Consilierul de sanatate din regiunea Lazio, Italia, Alessio D’Amato, a dat un comunicat prin care arata ca, in afara de cazul de astfel de variola inregistrat la Roma, acum au mai fost confirmate inca doua: „Tocmai am primit vești de la SERESMI…

- Incepand de azi, Agentia pentru Siguranta Aviatica a UE (EASA) si Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) nu mai recomanda purtarea mastilor in aeroporturi si in aeronave ca regula generala. Totuși, pasagerii care calatoresc cu avionul inspre si dinspre Germania vor fi nevoiti…

- Teatrul Tineretului Piatra-Neamt este partener in proiectul european ‘Future Laboratory’, alaturi de 12 institutii de arte performative din Luxemburg, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Polonia, Franta, Germania, Marea Britanie, proiectul fiind sustinut prin Programul ‘Europa Creativa’. Cele 12 teatre…

- Nu au fost identificate probleme de siguranta, a spus Moderna despre loturile care au fost distribuite in Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania si Suedia in ianuarie. Producatorul de medicamente a spus ca un singur flacon a fost gasit contaminat si ca retrage intregul lot dintr-un ”exces de precautie”.…